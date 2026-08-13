Preço de lemonbob hoje

O preço ao vivo de lemonbob (LEMONBOB) hoje é $ 0, com uma variação de 34.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEMONBOB para USD é de $ 0 por LEMONBOB.

lemonbob ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 65,402, com um fornecimento em circulação de 957.67M LEMONBOB. Nas últimas 24 horas, LEMONBOB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LEMONBOB movimentou-se +9.40% na última hora e +358.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de lemonbob (LEMONBOB)

Capitalização de mercado $ 65.40K$ 65.40K $ 65.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.40K$ 65.40K $ 65.40K Fornecimento Circulante 957.67M 957.67M 957.67M Fornecimento total 957,666,667.05445 957,666,667.05445 957,666,667.05445

A capitalização de mercado atual de lemonbob é $ 65.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEMONBOB é 957.67M, com um fornecimento total de 957666667.05445. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.40K.