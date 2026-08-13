Preço de Legends of Elysium (LOE)
O preço ao vivo de Legends of Elysium (LOE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOE para USD é de $ 0 por LOE.
Legends of Elysium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,927.22, com um fornecimento em circulação de 109.32M LOE. Nas últimas 24 horas, LOE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.211191, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, LOE movimentou-se -0.06% na última hora e -1.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.79.
A capitalização de mercado atual de Legends of Elysium é $ 13.93K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.79. A oferta em circulação de LOE é 109.32M, com um fornecimento total de 199000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.35K.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Legends of Elysium em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Legends of Elysium em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Legends of Elysium em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Legends of Elysium em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.37%
|30 dias
|$ 0
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|60 dias
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|90 dias
|$ 0
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Em 2040, o preço de Legends of Elysium pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de negociação de Legends of Elysium?
Legends of Elysium (LOE) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -0.37% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.
Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Legends of Elysium hoje?
A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Card Games,Strategy Games. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.
Quão forte é o interesse de negociação em LOE?
Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.
Qual é a posição de Legends of Elysium no mercado global de criptomoedas?
Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 9556 com uma capitalização de mercado de R$69809.9850613819176000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.
O que a oferta circulante nos diz sobre LOE?
Com 109317331.69450335 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.
Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Legends of Elysium?
A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.
Como Legends of Elysium se compara a ativos similares?
Em comparação com outros tokens de Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Card Games,Strategy Games, LOE continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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