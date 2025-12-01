Preço de Legend of Arcadia hoje

O preço ao vivo de Legend of Arcadia (ARCA) hoje é $ 0.00959122, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARCA para USD é de $ 0.00959122 por ARCA.

Legend of Arcadia ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,882,362, com um fornecimento em circulação de 300.79M ARCA. Nas últimas 24 horas, ARCA foi negociado entre $ 0.0094738 (mínimo) e $ 0.00973143 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.089965, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00946413.

No desempenho de curto prazo, ARCA movimentou-se -0.01% na última hora e -4.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Legend of Arcadia (ARCA)

Capitalização de mercado $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.58M$ 9.58M $ 9.58M Fornecimento Circulante 300.79M 300.79M 300.79M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Legend of Arcadia é $ 2.88M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ARCA é 300.79M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.58M.