Preço de Ledger Realms hoje

O preço ao vivo de Ledger Realms (LR) hoje é $ 0, com uma variação de 13.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LR para USD é de $ 0 por LR.

Ledger Realms ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 180,727, com um fornecimento em circulação de 790.61M LR. Nas últimas 24 horas, LR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LR movimentou-se +0.52% na última hora e -39.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 29.03K.

Informações de mercado de Ledger Realms (LR)

Capitalização de mercado $ 180.73K$ 180.73K $ 180.73K Volume (24h) $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 224.83K$ 224.83K $ 224.83K Fornecimento Circulante 790.61M 790.61M 790.61M Fornecimento total 983,549,859.122222 983,549,859.122222 983,549,859.122222

A capitalização de mercado atual de Ledger Realms é $ 180.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 29.03K. A oferta em circulação de LR é 790.61M, com um fornecimento total de 983549859.122222. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 224.83K.