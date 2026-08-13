Preço de Leavehood hoje

O preço ao vivo de Leavehood (LEAVE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEAVE para USD é de $ 0 por LEAVE.

Leavehood ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 63,222, com um fornecimento em circulação de 1.00B LEAVE. Nas últimas 24 horas, LEAVE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LEAVE movimentou-se -- na última hora e +0.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Leavehood (LEAVE)

Capitalização de mercado $ 63.22K$ 63.22K $ 63.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 63.22K$ 63.22K $ 63.22K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Leavehood é $ 63.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEAVE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.22K.