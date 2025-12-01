Preço de League of Kingdoms hoje

O preço ao vivo de League of Kingdoms (LOKA) hoje é $ 0.063341, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOKA para USD é de $ 0.063341 por LOKA.

League of Kingdoms ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,026,001, com um fornecimento em circulação de 32.09M LOKA. Nas últimas 24 horas, LOKA foi negociado entre $ 0.054957 (mínimo) e $ 0.079994 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04425999.

No desempenho de curto prazo, LOKA movimentou-se +6.46% na última hora e +5.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de League of Kingdoms (LOKA)

Capitalização de mercado $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.57M$ 31.57M $ 31.57M Fornecimento Circulante 32.09M 32.09M 32.09M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

