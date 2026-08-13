Preço de LayerEdge hoje

O preço ao vivo de LayerEdge (EDGEN) hoje é $ 0.00340424, com uma variação de 239.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EDGEN para USD é de $ 0.00340424 por EDGEN.

LayerEdge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 599,147, com um fornecimento em circulação de 176.00M EDGEN. Nas últimas 24 horas, EDGEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00678594 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02386055, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EDGEN movimentou-se +36.21% na última hora e +199.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.27K.

Informações de mercado de LayerEdge (EDGEN)

Capitalização de mercado $ 599.15K$ 599.15K $ 599.15K Volume (24h) $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Fornecimento Circulante 176.00M 176.00M 176.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LayerEdge é $ 599.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.27K. A oferta em circulação de EDGEN é 176.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.40M.