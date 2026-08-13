Preço de LawbWorld hoje

O preço ao vivo de LawbWorld (LAWBWORLD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAWBWORLD para USD é de $ 0 por LAWBWORLD.

LawbWorld ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,966.74, com um fornecimento em circulação de 100.00B LAWBWORLD. Nas últimas 24 horas, LAWBWORLD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LAWBWORLD movimentou-se -- na última hora e -0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LawbWorld (LAWBWORLD)

Capitalização de mercado $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LawbWorld é $ 12.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAWBWORLD é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.97K.