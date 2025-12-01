Preço de Law Service Token hoje

O preço ao vivo de Law Service Token (LST) hoje é $ 0.000125, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LST para USD é de $ 0.000125 por LST.

Law Service Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,001, com um fornecimento em circulação de 200.00M LST. Nas últimas 24 horas, LST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.154729, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00010097.

No desempenho de curto prazo, LST movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Law Service Token (LST)

Capitalização de mercado $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.00K$ 125.00K $ 125.00K Fornecimento Circulante 200.00M 200.00M 200.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Law Service Token é $ 25.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LST é 200.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.00K.