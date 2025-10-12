O que é Law of Attraction (LOA)

$LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it's a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we're setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it's about pushing the boundaries of what's possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we're paving the way for a new era of manifestation in the digital age.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Law of Attraction (LOA) Quanto vale hoje o Law of Attraction (LOA)? O preço ao vivo de LOA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LOA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de LOA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Law of Attraction? A capitalização de mercado de LOA é $ 40.33K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LOA? O fornecimento circulante de LOA é de 731.10M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LOA? LOA atingiu um preço máximo histórico de 0.00110335 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LOA? LOA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de LOA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LOA é -- USD . LOA vai subir ainda este ano? LOA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LOA para uma análise mais detalhada.

