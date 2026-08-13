Preço de Law Blocks AI hoje

O preço ao vivo de Law Blocks AI (LBT) hoje é $ 0.295599, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBT para USD é de $ 0.295599 por LBT.

Law Blocks AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,421,107, com um fornecimento em circulação de 245.00M LBT. Nas últimas 24 horas, LBT foi negociado entre $ 0.295101 (mínimo) e $ 0.296431 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.297974, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01953918.

No desempenho de curto prazo, LBT movimentou-se -0.16% na última hora e +0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 628.62K.

Informações de mercado de Law Blocks AI (LBT)

Capitalização de mercado $ 72.42M$ 72.42M $ 72.42M Volume (24h) $ 628.62K$ 628.62K $ 628.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 295.60M$ 295.60M $ 295.60M Fornecimento Circulante 245.00M 245.00M 245.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Law Blocks AI é $ 72.42M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 628.62K. A oferta em circulação de LBT é 245.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 295.60M.