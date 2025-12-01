Preço de Laura AI hoje

O preço ao vivo de Laura AI (LAURA) hoje é $ 0.00000464, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAURA para USD é de $ 0.00000464 por LAURA.

Laura AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,641.88, com um fornecimento em circulação de 1.00B LAURA. Nas últimas 24 horas, LAURA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02523582, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000418.

No desempenho de curto prazo, LAURA movimentou-se -- na última hora e +10.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Laura AI (LAURA)

Capitalização de mercado $ 4.64K$ 4.64K $ 4.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.64K$ 4.64K $ 4.64K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

