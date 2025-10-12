O que é Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone Key Features Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities Platform Details Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms Use Cases Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

Recurso de Launchium (LNCHM) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Launchium (em USD)

Quanto valerá Launchium (LNCHM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Launchium (LNCHM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Launchium.

Confira a previsão de preço de Launchium agora!

LNCHM para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Launchium (LNCHM)

Compreender a tokenomics de Launchium (LNCHM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LNCHM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Launchium (LNCHM) Quanto vale hoje o Launchium (LNCHM)? O preço ao vivo de LNCHM em USD é 0.00001778 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LNCHM para USD? $ 0.00001778 . Confira o O preço atual de LNCHM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Launchium? A capitalização de mercado de LNCHM é $ 16.78K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LNCHM? O fornecimento circulante de LNCHM é de 943.69M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LNCHM? LNCHM atingiu um preço máximo histórico de 0.00025703 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LNCHM? LNCHM atingiu um preço minímo histórico de 0.00001738 USD . Qual é o volume de negociação de LNCHM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LNCHM é -- USD . LNCHM vai subir ainda este ano? LNCHM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LNCHM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Launchium (LNCHM)