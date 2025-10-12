O preço ao vivo de Launchium hoje é 0.00001778 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LNCHM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LNCHM facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Launchium hoje é 0.00001778 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LNCHM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LNCHM facilmente na MEXC agora.

Mais sobre LNCHM

Informações sobre preços de LNCHM

Whitepaper de LNCHM

Site oficial do LNCHM

Tokenomics de LNCHM

Previsão de preço de LNCHM

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Launchium

Preço de Launchium (LNCHM)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 LNCHM para USD

--
----
-5.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Launchium (LNCHM)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:44:12 (UTC+8)

Informações de preço de Launchium (LNCHM) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00001738
$ 0.00001738$ 0.00001738
Mínimo 24h
$ 0.00001916
$ 0.00001916$ 0.00001916
Máximo 24h

$ 0.00001738
$ 0.00001738$ 0.00001738

$ 0.00001916
$ 0.00001916$ 0.00001916

$ 0.00025703
$ 0.00025703$ 0.00025703

$ 0.00001738
$ 0.00001738$ 0.00001738

+0.79%

-5.40%

-39.00%

-39.00%

O preço em tempo real de Launchium (LNCHM) é $0.00001778. Nas últimas 24 horas, LNCHM foi negociado entre a mínima de $ 0.00001738 e a máxima de $ 0.00001916, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LNCHM é $ 0.00025703, enquanto o mais baixo é $ 0.00001738.

Em termos de desempenho de curto prazo, LNCHM variou +0.79% na última hora, -5.40% nas últimas 24 horas e -39.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Launchium (LNCHM)

$ 16.78K
$ 16.78K$ 16.78K

--
----

$ 16.78K
$ 16.78K$ 16.78K

943.69M
943.69M 943.69M

943,693,371.1880057
943,693,371.1880057 943,693,371.1880057

A capitalização de mercado atual de Launchium é $ 16.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LNCHM é 943.69M, com um fornecimento total de 943693371.1880057. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.78K.

Histórico de preços de Launchium (LNCHM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Launchium em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Launchium em USD foi de $ -0.0000129808.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Launchium em USD foi de $ -0.0000151376.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Launchium em USD foi de $ -0.00013998070280120315.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-5.40%
30 dias$ -0.0000129808-73.00%
60 dias$ -0.0000151376-85.13%
90 dias$ -0.00013998070280120315-88.72%

O que é Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Launchium (LNCHM)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Launchium (em USD)

Quanto valerá Launchium (LNCHM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Launchium (LNCHM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Launchium.

Confira a previsão de preço de Launchium agora!

LNCHM para moedas locais

Tokenomics de Launchium (LNCHM)

Compreender a tokenomics de Launchium (LNCHM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LNCHM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Launchium (LNCHM)

Quanto vale hoje o Launchium (LNCHM)?
O preço ao vivo de LNCHM em USD é 0.00001778 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LNCHM para USD?
O preço atual de LNCHM para USD é $ 0.00001778. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Launchium?
A capitalização de mercado de LNCHM é $ 16.78K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LNCHM?
O fornecimento circulante de LNCHM é de 943.69M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LNCHM?
LNCHM atingiu um preço máximo histórico de 0.00025703 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LNCHM?
LNCHM atingiu um preço minímo histórico de 0.00001738 USD.
Qual é o volume de negociação de LNCHM?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LNCHM é -- USD.
LNCHM vai subir ainda este ano?
LNCHM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LNCHM para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:44:12 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Launchium (LNCHM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.