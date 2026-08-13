Preço de LandX Governance Token hoje

O preço ao vivo de LandX Governance Token (LNDX) hoje é $ 0.01393922, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LNDX para USD é de $ 0.01393922 por LNDX.

LandX Governance Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 184,335, com um fornecimento em circulação de 13.22M LNDX. Nas últimas 24 horas, LNDX foi negociado entre $ 0.01371834 (mínimo) e $ 0.01419796 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.58, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01371834.

No desempenho de curto prazo, LNDX movimentou-se +0.08% na última hora e -3.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.75K.

Informações de mercado de LandX Governance Token (LNDX)

Capitalização de mercado $ 184.34K$ 184.34K $ 184.34K Volume (24h) $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 13.22M 13.22M 13.22M Fornecimento total 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

A capitalização de mercado atual de LandX Governance Token é $ 184.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.75K. A oferta em circulação de LNDX é 13.22M, com um fornecimento total de 70868053.760063. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.