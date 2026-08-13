Preço de Landwolf on AVAX hoje

O preço ao vivo de Landwolf on AVAX (WOLF) hoje é $ 0, com uma variação de 3.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOLF para USD é de $ 0 por WOLF.

Landwolf on AVAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,882, com um fornecimento em circulação de 690.00B WOLF. Nas últimas 24 horas, WOLF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOLF movimentou-se -0.22% na última hora e +2.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Landwolf on AVAX (WOLF)

Capitalização de mercado $ 135.88K$ 135.88K $ 135.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.88K$ 135.88K $ 135.88K Fornecimento Circulante 690.00B 690.00B 690.00B Fornecimento total 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Landwolf on AVAX é $ 135.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WOLF é 690.00B, com um fornecimento total de 690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 135.88K.