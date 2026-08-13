Preço de Lamina1 hoje

O preço ao vivo de Lamina1 (L1) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de L1 para USD é de $ 0 por L1.

Lamina1 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,498, com um fornecimento em circulação de 269.76M L1. Nas últimas 24 horas, L1 foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.509024, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, L1 movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.39K.

Informações de mercado de Lamina1 (L1)

Capitalização de mercado $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K Volume (24h) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K Fornecimento Circulante 269.76M 269.76M 269.76M Fornecimento total 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lamina1 é $ 48.50K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.39K. A oferta em circulação de L1 é 269.76M, com um fornecimento total de 1500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 269.67K.