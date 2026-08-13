Preço de LAIKA the Cosmodog hoje

O preço ao vivo de LAIKA the Cosmodog (LAIKA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAIKA para USD é de $ 0 por LAIKA.

LAIKA the Cosmodog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,576, com um fornecimento em circulação de 1.00T LAIKA. Nas últimas 24 horas, LAIKA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LAIKA movimentou-se -- na última hora e +2.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LAIKA the Cosmodog (LAIKA)

Capitalização de mercado $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LAIKA the Cosmodog é $ 123.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAIKA é 1.00T, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.58K.