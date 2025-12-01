Preço de Kylo The Doge hoje

O preço ao vivo de Kylo The Doge (KYLO) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KYLO para USD é de -- por KYLO.

Kylo The Doge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,830.89, com um fornecimento em circulação de 420.69B KYLO. Nas últimas 24 horas, KYLO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KYLO movimentou-se -- na última hora e +5.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kylo The Doge (KYLO)

Capitalização de mercado $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kylo The Doge é $ 15.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KYLO é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.83K.