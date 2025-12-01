Preço de Kylie hoje

O preço ao vivo de Kylie (KYLIE) hoje é --, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KYLIE para USD é de -- por KYLIE.

Kylie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 200,320, com um fornecimento em circulação de 1.00B KYLIE. Nas últimas 24 horas, KYLIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00134643, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KYLIE movimentou-se -- na última hora e +1.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kylie (KYLIE)

Capitalização de mercado $ 200.32K$ 200.32K $ 200.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 200.32K$ 200.32K $ 200.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

