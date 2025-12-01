Preço de Kwenta hoje

O preço ao vivo de Kwenta (KWENTA) hoje é $ 9.48, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KWENTA para USD é de $ 9.48 por KWENTA.

Kwenta ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,046,956, com um fornecimento em circulação de 532.38K KWENTA. Nas últimas 24 horas, KWENTA foi negociado entre $ 9.47 (mínimo) e $ 9.78 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 790.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 6.88.

No desempenho de curto prazo, KWENTA movimentou-se +0.02% na última hora e -13.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kwenta (KWENTA)

Capitalização de mercado $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Fornecimento Circulante 532.38K 532.38K 532.38K Fornecimento total 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

