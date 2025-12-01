Preço de Kuusou hoje

O preço ao vivo de Kuusou (KUUSOU) hoje é --, com uma variação de 2.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KUUSOU para USD é de -- por KUUSOU.

Kuusou ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,086, com um fornecimento em circulação de 966.64M KUUSOU. Nas últimas 24 horas, KUUSOU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00257659, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KUUSOU movimentou-se -0.37% na última hora e -2.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kuusou (KUUSOU)

Capitalização de mercado $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K Fornecimento Circulante 966.64M 966.64M 966.64M Fornecimento total 973,725,205.245334 973,725,205.245334 973,725,205.245334

