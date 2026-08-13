O que é Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi é um token impulsionado pela comunidade, inspirado na história real de uma esperta cachorrinha Shiba Inu branca resgatada do Abrigo de Cães Chiba Wan, no Japão — o mesmo abrigo onde Cocoro e Neiro outrora encontraram esperança. Sob os cuidados carinhosos de riko.wako.mama, a jornada de Ku-Chan dá continuidade a uma linhagem de compaixão e resgate que começou com Kabosumama e o Doge original. O projeto celebra histórias reais de segundas chances e os laços entre animais resgatados e as pessoas que cuidam deles, servindo como uma homenagem à comunidade, à bondade e à conexão dentro do ecossistema mais amplo inspirado nos Shibas.

O que torna Kurumi único?

Ku-Chan | Kurumi faz parte de uma rara linhagem de resgate que conecta vários cães famosos de abrigos — Doge, Cocoro e Neiro — todos originários do Chiba Wan. Como única Shiba Inu branca presente nesse círculo de resgate, a história de Kurumi destaca tanto sua singularidade quanto a continuidade dentro da narrativa compartilhada de resgate da comunidade. O projeto se concentra em contar histórias autênticas e preservar a verdadeira história dos resgates, diferenciando-se dos tokens meme típicos ao ancorar sua identidade na verdade, na empatia e no legado.

História de Kurumi

Kurumi foi lançado em 14 de outubro de 2025. Foi assumido pela comunidade em 20 de outubro.

Qual é o próximo passo para Kurumi?

Marketing e publicidade em mídia KOLs e parcerias Promoção, tendências e listagem em plataformas e exchanges de criptomoedas

Para que pode ser usado KU-CHAN?

O token Ku-Chan | Kurumi funciona como um token comunitário utilizado para apoiar o engajamento, a contação de histórias e o desenvolvimento do projeto dentro do ecossistema Ku-Chan. Ele representa a participação em iniciativas lideradas pela comunidade, como arte, mídia e conscientização sobre resgate animal. O token também pode ser usado para campanhas sociais, recompensas colecionáveis e colaborações digitais ou físicas limitadas que celebram a linhagem de resgate ligada aos cães do Chiba Wan.

Qual é o preço de hoje de Kurumi (KURUMI)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 0.35%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de KURUMI estão em circulação?

A oferta em circulação de KURUMI é de 1000000000.0, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Kurumi?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de KURUMI nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Kurumi hoje?

A capitalização de mercado está em R$154690.30782735588000, posicionando Kurumi na posição #7891 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente KURUMI está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Kurumi?

A recente variação de preço de 0.35% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.