Preço de Kura hoje

O preço ao vivo de Kura (KURA) hoje é $ 0.01094146, com uma variação de 4.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KURA para USD é de $ 0.01094146 por KURA.

Kura ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,396.09, com um fornecimento em circulação de 1.04M KURA. Nas últimas 24 horas, KURA foi negociado entre $ 0.01050011 (mínimo) e $ 0.01102188 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.47, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00855973.

No desempenho de curto prazo, KURA movimentou-se -0.07% na última hora e -7.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kura (KURA)

Capitalização de mercado $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.31K$ 36.31K $ 36.31K Fornecimento Circulante 1.04M 1.04M 1.04M Fornecimento total 3,306,371.634200026 3,306,371.634200026 3,306,371.634200026

