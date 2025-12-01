Preço de Kumaneene hoje

O preço ao vivo de Kumaneene (KUMANEENE) hoje é --, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KUMANEENE para USD é de -- por KUMANEENE.

Kumaneene ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,493, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T KUMANEENE. Nas últimas 24 horas, KUMANEENE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KUMANEENE movimentou-se -0.25% na última hora e +5.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kumaneene (KUMANEENE)

Capitalização de mercado $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

