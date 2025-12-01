Preço de Krypto Cock hoje

O preço ao vivo de Krypto Cock (COCK) hoje é --, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COCK para USD é de -- por COCK.

Krypto Cock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,081, com um fornecimento em circulação de 1.00B COCK. Nas últimas 24 horas, COCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COCK movimentou-se -0.40% na última hora e +0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Krypto Cock (COCK)

Capitalização de mercado $ 136.08K$ 136.08K $ 136.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.08K$ 136.08K $ 136.08K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Krypto Cock é $ 136.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COCK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.08K.