Preço de Kromatika hoje

O preço ao vivo de Kromatika (KROM) hoje é $ 0.00355997, com uma variação de 2.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KROM para USD é de $ 0.00355997 por KROM.

Kromatika ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 352,409, com um fornecimento em circulação de 82.30M KROM. Nas últimas 24 horas, KROM foi negociado entre $ 0.00286721 (mínimo) e $ 0.00368416 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.265959, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KROM movimentou-se -0.24% na última hora e +13.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.33.

Informações de mercado de Kromatika (KROM)

Capitalização de mercado $ 352.41K$ 352.41K $ 352.41K Volume (24h) $ 27.33$ 27.33 $ 27.33 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 356.00K$ 356.00K $ 356.00K Fornecimento Circulante 82.30M 82.30M 82.30M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kromatika é $ 352.41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.33. A oferta em circulação de KROM é 82.30M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 356.00K.