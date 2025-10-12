O preço ao vivo de Koyo hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KOY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KOY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Koyo hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KOY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KOY facilmente na MEXC agora.

$0.00030021
$0.00030021$0.00030021
Informações de preço de Koyo (KOY) (USD)

O preço em tempo real de Koyo (KOY) é --. Nas últimas 24 horas, KOY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KOY é $ 0.02352792, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KOY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -7.49% nos últimos 7 dias.

Informações de mercado de Koyo (KOY)

A capitalização de mercado atual de Koyo é $ 158.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOY é 527.10M, com um fornecimento total de 562535613.3139977. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 168.88K.

Histórico de preços de Koyo (KOY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Koyo em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Koyo em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Koyo em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Koyo em USD foi de $ 0.

O que é Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Koyo (KOY)

Quanto vale hoje o Koyo (KOY)?
O preço ao vivo de KOY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KOY para USD?
O preço atual de KOY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Koyo?
A capitalização de mercado de KOY é $ 158.24K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KOY?
O fornecimento circulante de KOY é de 527.10M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KOY?
KOY atingiu um preço máximo histórico de 0.02352792 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KOY?
KOY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de KOY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KOY é -- USD.
KOY vai subir ainda este ano?
KOY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KOY para uma análise mais detalhada.
