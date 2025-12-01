ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Kovu hoje é 0.00000471 USD. A capitalização de mercado de $KOVU é de 4,709.11 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de $KOVU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre $KOVU

Informações sobre preços de $KOVU

O que é $KOVU

Site oficial do $KOVU

Tokenomics de $KOVU

Previsão de preço de $KOVU

Logo de Kovu

Preço de Kovu ($KOVU)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 $KOVU para USD

--
----
-0.60%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Kovu ($KOVU)
Última atualização da página: 2025-12-01 07:24:44 (UTC+8)

Preço de Kovu hoje

O preço ao vivo de Kovu ($KOVU) hoje é $ 0.00000471, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $KOVU para USD é de $ 0.00000471 por $KOVU.

Kovu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,709.11, com um fornecimento em circulação de 999.92M $KOVU. Nas últimas 24 horas, $KOVU foi negociado entre $ 0.00000467 (mínimo) e $ 0.00000478 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00068214, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000457.

No desempenho de curto prazo, $KOVU movimentou-se 0.00% na última hora e +2.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kovu ($KOVU)

$ 4.71K
$ 4.71K$ 4.71K

--
----

$ 4.71K
$ 4.71K$ 4.71K

999.92M
999.92M 999.92M

999,918,014.34694
999,918,014.34694 999,918,014.34694

A capitalização de mercado atual de Kovu é $ 4.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $KOVU é 999.92M, com um fornecimento total de 999918014.34694. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.71K.

Histórico de preço de Kovu USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00000467
$ 0.00000467$ 0.00000467
Mínimo 24h
$ 0.00000478
$ 0.00000478$ 0.00000478
Máximo 24h

$ 0.00000467
$ 0.00000467$ 0.00000467

$ 0.00000478
$ 0.00000478$ 0.00000478

$ 0.00068214
$ 0.00068214$ 0.00068214

$ 0.00000457
$ 0.00000457$ 0.00000457

0.00%

-0.63%

+2.12%

+2.12%

Histórico de preços de Kovu ($KOVU) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Kovu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Kovu em USD foi de $ -0.0000014098.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Kovu em USD foi de $ -0.0000043583.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Kovu em USD foi de $ -0.00026206413012951177.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.63%
30 dias$ -0.0000014098-29.93%
60 dias$ -0.0000043583-92.53%
90 dias$ -0.00026206413012951177-98.23%

Previsão de preço para Kovu

Previsão de preço de Kovu ($KOVU) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de $KOVU em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Kovu ($KOVU) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Kovu pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Kovu pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de $KOVU para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Kovu.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Kovu ($KOVU)

Site oficial

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Kovu

Quanto valerá 1 Kovu em 2030?
Se o Kovu crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Kovu e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 07:24:44 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.