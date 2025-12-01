Preço de Kovu hoje

O preço ao vivo de Kovu ($KOVU) hoje é $ 0.00000471, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $KOVU para USD é de $ 0.00000471 por $KOVU.

Kovu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,709.11, com um fornecimento em circulação de 999.92M $KOVU. Nas últimas 24 horas, $KOVU foi negociado entre $ 0.00000467 (mínimo) e $ 0.00000478 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00068214, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000457.

No desempenho de curto prazo, $KOVU movimentou-se 0.00% na última hora e +2.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kovu ($KOVU)

Capitalização de mercado $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,918,014.34694 999,918,014.34694 999,918,014.34694

A capitalização de mercado atual de Kovu é $ 4.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $KOVU é 999.92M, com um fornecimento total de 999918014.34694. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.71K.