O preço ao vivo de Koro Go hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KORO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KORO facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 KORO para USD

$0.00023141
$0.00023141$0.00023141
-3.00%1D
mexc
USD
Gráfico de preço em tempo real de Koro Go (KORO)
Informações de preço de Koro Go (KORO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

--

-3.00%

-36.54%

-36.54%

O preço em tempo real de Koro Go (KORO) é --. Nas últimas 24 horas, KORO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KORO é $ 0.00323435, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KORO variou -- na última hora, -3.00% nas últimas 24 horas e -36.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Koro Go (KORO)

--
----

A capitalização de mercado atual de Koro Go é $ 23.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KORO é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.14K.

Histórico de preços de Koro Go (KORO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Koro Go em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Koro Go em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Koro Go em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Koro Go em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-3.00%
30 dias$ 0-12.24%
60 dias$ 0+175.41%
90 dias$ 0--

O que é Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Koro Go (KORO)

Site oficial

Previsão de preço do Koro Go (em USD)

Quanto valerá Koro Go (KORO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Koro Go (KORO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Koro Go.

Confira a previsão de preço de Koro Go agora!

KORO para moedas locais

Tokenomics de Koro Go (KORO)

Compreender a tokenomics de Koro Go (KORO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KORO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Koro Go (KORO)

Quanto vale hoje o Koro Go (KORO)?
O preço ao vivo de KORO em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KORO para USD?
O preço atual de KORO para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Koro Go?
A capitalização de mercado de KORO é $ 23.14K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KORO?
O fornecimento circulante de KORO é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KORO?
KORO atingiu um preço máximo histórico de 0.00323435 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KORO?
KORO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de KORO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KORO é -- USD.
KORO vai subir ainda este ano?
KORO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KORO para uma análise mais detalhada.
