Preço de KONA hoje

O preço ao vivo de KONA (KONA) hoje é $ 30.01, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KONA para USD é de $ 30.01 por KONA.

KONA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 299,203, com um fornecimento em circulação de 9.97K KONA. Nas últimas 24 horas, KONA foi negociado entre $ 29.75 (mínimo) e $ 30.37 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 109.49, enquanto a mínima histórica foi de $ 24.4.

No desempenho de curto prazo, KONA movimentou-se -0.29% na última hora e +7.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KONA (KONA)

Capitalização de mercado $ 299.20K$ 299.20K $ 299.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.20K$ 299.20K $ 299.20K Fornecimento Circulante 9.97K 9.97K 9.97K Fornecimento total 9,967.739304415481 9,967.739304415481 9,967.739304415481

