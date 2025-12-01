Preço de Kome Chan hoje

O preço ao vivo de Kome Chan (KOME) hoje é $ 0.00000696, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOME para USD é de $ 0.00000696 por KOME.

Kome Chan ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,964.66, com um fornecimento em circulação de 1.00B KOME. Nas últimas 24 horas, KOME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01605948, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000672.

No desempenho de curto prazo, KOME movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kome Chan (KOME)

Capitalização de mercado $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kome Chan é $ 6.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOME é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.96K.