Preço de Kobe the Shiba Inu hoje

O preço ao vivo de Kobe the Shiba Inu (KOBE) hoje é $ 0.00006636, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOBE para USD é de $ 0.00006636 por KOBE.

Kobe the Shiba Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,635.69, com um fornecimento em circulação de 100.00M KOBE. Nas últimas 24 horas, KOBE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.206835, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002782.

No desempenho de curto prazo, KOBE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Capitalização de mercado $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kobe the Shiba Inu é $ 6.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOBE é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.64K.