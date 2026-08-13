Preço de KOALA AI hoje

O preço ao vivo de KOALA AI (KOKO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOKO para USD é de $ 0 por KOKO.

KOALA AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 98,318, com um fornecimento em circulação de 9.43T KOKO. Nas últimas 24 horas, KOKO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KOKO movimentou-se -0.30% na última hora e -3.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KOALA AI (KOKO)

Capitalização de mercado $ 98.32K$ 98.32K $ 98.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.32K$ 98.32K $ 98.32K Fornecimento Circulante 9.43T 9.43T 9.43T Fornecimento total 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

A capitalização de mercado atual de KOALA AI é $ 98.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOKO é 9.43T, com um fornecimento total de 9955598183529.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.32K.