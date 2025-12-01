Preço de Koala hoje

O preço ao vivo de Koala (KOALA) hoje é $ 0.00004055, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOALA para USD é de $ 0.00004055 por KOALA.

Koala ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,474, com um fornecimento em circulação de 924.17M KOALA. Nas últimas 24 horas, KOALA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00089026, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004054.

No desempenho de curto prazo, KOALA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Koala (KOALA)

Capitalização de mercado $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.52K$ 40.52K $ 40.52K Fornecimento Circulante 924.17M 924.17M 924.17M Fornecimento total 999,168,487.9557601 999,168,487.9557601 999,168,487.9557601

A capitalização de mercado atual de Koala é $ 37.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOALA é 924.17M, com um fornecimento total de 999168487.9557601. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.52K.