Tokenomics de KlimaDAO (KLIMA)
Tokenomics e análise de preços de KlimaDAO (KLIMA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de KlimaDAO (KLIMA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre KlimaDAO (KLIMA)
What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.
In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.
Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.
A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.
KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.
In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.
In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.
Tokenomics de KlimaDAO (KLIMA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de KlimaDAO (KLIMA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens KLIMA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KLIMA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do KLIMA, explore o preço em tempo real do token KLIMA!
Previsão de preço de KLIMA
Quer saber para onde o KLIMA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do KLIMA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
