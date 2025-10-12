Informações de preço de KlimaDAO (KLIMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.264823 Máximo 24h $ 0.293649 Máximo histórico $ 3,777.3 Menor preço $ 0.111333 Variação de Preço (1h) -0.33% Alteração de Preço (1D) +5.52% Variação de Preço (7d) +13.72%

O preço em tempo real de KlimaDAO (KLIMA) é $0.292051. Nas últimas 24 horas, KLIMA foi negociado entre a mínima de $ 0.264823 e a máxima de $ 0.293649, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLIMA é $ 3,777.3, enquanto o mais baixo é $ 0.111333.

Em termos de desempenho de curto prazo, KLIMA variou -0.33% na última hora, +5.52% nas últimas 24 horas e +13.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KlimaDAO (KLIMA)

Capitalização de mercado $ 5.94M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.94M Fornecimento Circulante 20.24M Fornecimento total 20,236,429.97782134

A capitalização de mercado atual de KlimaDAO é $ 5.94M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KLIMA é 20.24M, com um fornecimento total de 20236429.97782134. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.94M.