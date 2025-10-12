Preço de KlimaDAO (KLIMA)
O preço em tempo real de KlimaDAO (KLIMA) é $0.292051. Nas últimas 24 horas, KLIMA foi negociado entre a mínima de $ 0.264823 e a máxima de $ 0.293649, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLIMA é $ 3,777.3, enquanto o mais baixo é $ 0.111333.
Em termos de desempenho de curto prazo, KLIMA variou -0.33% na última hora, +5.52% nas últimas 24 horas e +13.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de KlimaDAO é $ 5.94M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KLIMA é 20.24M, com um fornecimento total de 20236429.97782134. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.94M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de KlimaDAO em USD foi de $ +0.01527748.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de KlimaDAO em USD foi de $ +0.4585726975.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de KlimaDAO em USD foi de $ +0.3043853651.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de KlimaDAO em USD foi de $ +0.137112167421628.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.01527748
|+5.52%
|30 dias
|$ +0.4585726975
|+157.02%
|60 dias
|$ +0.3043853651
|+104.22%
|90 dias
|$ +0.137112167421628
|+88.49%
What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.
In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.
Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.
A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.
KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.
In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.
In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.