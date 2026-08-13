Preço de Klef hoje

O preço ao vivo de Klef (KLEF) hoje é $ 0, com uma variação de 44.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KLEF para USD é de $ 0 por KLEF.

Klef ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,678, com um fornecimento em circulação de 999.97M KLEF. Nas últimas 24 horas, KLEF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KLEF movimentou-se -8.67% na última hora e -50.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Klef (KLEF)

Capitalização de mercado $ 80.68K$ 80.68K $ 80.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 80.68K$ 80.68K $ 80.68K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,973,658.515924 999,973,658.515924 999,973,658.515924

A capitalização de mercado atual de Klef é $ 80.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KLEF é 999.97M, com um fornecimento total de 999973658.515924. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 80.68K.