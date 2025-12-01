Preço de Kiwi hoje

O preço ao vivo de Kiwi (KIWI) hoje é --, com uma variação de 96.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIWI para USD é de -- por KIWI.

Kiwi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,283, com um fornecimento em circulação de 1.00B KIWI. Nas últimas 24 horas, KIWI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0165919, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIWI movimentou-se -0.22% na última hora e -97.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kiwi (KIWI)

Capitalização de mercado $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kiwi é $ 23.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIWI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.28K.