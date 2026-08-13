Preço de KittyCoin hoje

O preço ao vivo de KittyCoin (KITTY) hoje é $ 0.00158364, com uma variação de 19.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITTY para USD é de $ 0.00158364 por KITTY.

KittyCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,147.09, com um fornecimento em circulação de 5.78M KITTY. Nas últimas 24 horas, KITTY foi negociado entre $ 0.0015776 (mínimo) e $ 0.00198214 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.33001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0015776.

No desempenho de curto prazo, KITTY movimentou-se +0.18% na última hora e -55.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 461.75.

Informações de mercado de KittyCoin (KITTY)

Capitalização de mercado $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volume (24h) $ 461.75$ 461.75 $ 461.75 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Fornecimento Circulante 5.78M 5.78M 5.78M Fornecimento total 5,775,978.387583938 5,775,978.387583938 5,775,978.387583938

A capitalização de mercado atual de KittyCoin é $ 9.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 461.75. A oferta em circulação de KITTY é 5.78M, com um fornecimento total de 5775978.387583938. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.15K.