Preço de Kitty Coin Solana hoje

O preço ao vivo de Kitty Coin Solana (KITTY) hoje é $ 0.00002465, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITTY para USD é de $ 0.00002465 por KITTY.

Kitty Coin Solana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,351.56, com um fornecimento em circulação de 419.93M KITTY. Nas últimas 24 horas, KITTY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0080012, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001543.

No desempenho de curto prazo, KITTY movimentou-se -- na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kitty Coin Solana (KITTY)

Capitalização de mercado $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Fornecimento Circulante 419.93M 419.93M 419.93M Fornecimento total 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kitty Coin Solana é $ 10.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITTY é 419.93M, com um fornecimento total de 540000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.31K.