Qual é o preço atual de Kitten Haimer?

O preço em tempo real de Kitten Haimer (KHAI) é R$0.0059348828059280616000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Kitten Haimer está posicionado no mercado?

Kitten Haimer ocupa atualmente a posição de número #6572 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$320483.27052129396000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de KHAI?

A oferta circulante de KHAI é de 54000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Kitten Haimer?

Nas últimas 24 horas, Kitten Haimer teve uma variação de preço entre R$0.00587463273301776000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0060151326950540124000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Kitten Haimer está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Kitten Haimer atingiu um máximo histórico de R$9.7743462708060000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de KHAI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Kitten Haimer?

A movimentação atual do preço de -0.40% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,AI Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.