Preço de Kitsumon hoje

O preço ao vivo de Kitsumon ($KMC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $KMC para USD é de $ 0 por $KMC.

Kitsumon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,329.11, com um fornecimento em circulação de 8.95B $KMC. Nas últimas 24 horas, $KMC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $KMC movimentou-se -- na última hora e -63.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kitsumon ($KMC)

Capitalização de mercado $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 110.58K$ 110.58K $ 110.58K Fornecimento Circulante 8.95B 8.95B 8.95B Fornecimento total 74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348

A capitalização de mercado atual de Kitsumon é $ 13.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $KMC é 8.95B, com um fornecimento total de 74258451667.44348. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 110.58K.