Preço de KitCoin hoje

O preço ao vivo de KitCoin (KITTY) hoje é $ 0.00001479, com uma variação de 2.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITTY para USD é de $ 0.00001479 por KITTY.

KitCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,816.2, com um fornecimento em circulação de 799.11M KITTY. Nas últimas 24 horas, KITTY foi negociado entre $ 0.00001443 (mínimo) e $ 0.00001481 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004356, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001335.

No desempenho de curto prazo, KITTY movimentou-se +0.34% na última hora e +3.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KitCoin (KITTY)

Capitalização de mercado $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Fornecimento Circulante 799.11M 799.11M 799.11M Fornecimento total 799,113,589.4102188 799,113,589.4102188 799,113,589.4102188

A capitalização de mercado atual de KitCoin é $ 11.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITTY é 799.11M, com um fornecimento total de 799113589.4102188. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.82K.