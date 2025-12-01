Preço de Kira AI hoje

O preço ao vivo de Kira AI (KIRA) hoje é $ 0.00503228, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIRA para USD é de $ 0.00503228 por KIRA.

Kira AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,032.28, com um fornecimento em circulação de 1.00M KIRA. Nas últimas 24 horas, KIRA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.257228, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00489433.

No desempenho de curto prazo, KIRA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kira AI (KIRA)

Capitalização de mercado $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kira AI é $ 5.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIRA é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.03K.