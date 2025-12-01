Preço de Kintsu Staked Hype hoje

O preço ao vivo de Kintsu Staked Hype (SHYPE) hoje é $ 33.15, com uma variação de 3.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHYPE para USD é de $ 33.15 por SHYPE.

Kintsu Staked Hype ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 130,865, com um fornecimento em circulação de 3.95K SHYPE. Nas últimas 24 horas, SHYPE foi negociado entre $ 32.78 (mínimo) e $ 34.54 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 53.2, enquanto a mínima histórica foi de $ 29.67.

No desempenho de curto prazo, SHYPE movimentou-se -0.70% na última hora e +6.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Capitalização de mercado $ 130.87K$ 130.87K $ 130.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.87K$ 130.87K $ 130.87K Fornecimento Circulante 3.95K 3.95K 3.95K Fornecimento total 3,947.596178708756 3,947.596178708756 3,947.596178708756

A capitalização de mercado atual de Kintsu Staked Hype é $ 130.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHYPE é 3.95K, com um fornecimento total de 3947.596178708756. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.87K.