Preço de KingdomStarter hoje

O preço ao vivo de KingdomStarter (KDG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KDG para USD é de $ 0 por KDG.

KingdomStarter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,477.01, com um fornecimento em circulação de 701.10M KDG. Nas últimas 24 horas, KDG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.193677, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KDG movimentou-se -- na última hora e -3.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KingdomStarter (KDG)

Capitalização de mercado $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K Fornecimento Circulante 701.10M 701.10M 701.10M Fornecimento total 951,000,965.0 951,000,965.0 951,000,965.0

A capitalização de mercado atual de KingdomStarter é $ 15.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KDG é 701.10M, com um fornecimento total de 951000965.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.13K.