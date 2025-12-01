Preço de KING MYCO hoje

O preço ao vivo de KING MYCO ($MYCO) hoje é --, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $MYCO para USD é de -- por $MYCO.

KING MYCO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,978, com um fornecimento em circulação de 924.16M $MYCO. Nas últimas 24 horas, $MYCO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $MYCO movimentou-se -- na última hora e +5.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KING MYCO ($MYCO)

Capitalização de mercado $ 80.98K$ 80.98K $ 80.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 80.98K$ 80.98K $ 80.98K Fornecimento Circulante 924.16M 924.16M 924.16M Fornecimento total 924,160,000.0 924,160,000.0 924,160,000.0

A capitalização de mercado atual de KING MYCO é $ 80.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $MYCO é 924.16M, com um fornecimento total de 924160000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 80.98K.