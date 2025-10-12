Informações de preço de Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.08% Alteração de Preço (1D) +3.32% Variação de Preço (7d) -45.13% Variação de Preço (7d) -45.13%

O preço em tempo real de Kinetix Finance Token (KAI) é --. Nas últimas 24 horas, KAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KAI é $ 0.03611293, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KAI variou -1.08% na última hora, +3.32% nas últimas 24 horas e -45.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kinetix Finance Token (KAI)

Capitalização de mercado $ 463.18K$ 463.18K $ 463.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 479.82K$ 479.82K $ 479.82K Fornecimento Circulante 965.33M 965.33M 965.33M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

