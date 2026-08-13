Preço de Kinetiq Markets HYPE hoje

O preço ao vivo de Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) hoje é $ 58.11, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KMHYPE para USD é de $ 58.11 por KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,251,203, com um fornecimento em circulação de 589.44K KMHYPE. Nas últimas 24 horas, KMHYPE foi negociado entre $ 56.69 (mínimo) e $ 58.36 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 77.71, enquanto a mínima histórica foi de $ 20.85.

No desempenho de curto prazo, KMHYPE movimentou-se -0.42% na última hora e +2.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.20K.

Informações de mercado de Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Capitalização de mercado $ 34.25M$ 34.25M $ 34.25M Volume (24h) $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.25M$ 34.25M $ 34.25M Fornecimento Circulante 589.44K 589.44K 589.44K Fornecimento total 589,441.1976968232 589,441.1976968232 589,441.1976968232

A capitalização de mercado atual de Kinetiq Markets HYPE é $ 34.25M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.20K. A oferta em circulação de KMHYPE é 589.44K, com um fornecimento total de 589441.1976968232. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.25M.