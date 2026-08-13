Preço de KindSoul hoje

O preço ao vivo de KindSoul (KNS) hoje é $ 0, com uma variação de 3.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KNS para USD é de $ 0 por KNS.

KindSoul ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 766,889, com um fornecimento em circulação de 932.13M KNS. Nas últimas 24 horas, KNS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00251369, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KNS movimentou-se +0.77% na última hora e +12.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 731.68.

Informações de mercado de KindSoul (KNS)

Capitalização de mercado $ 766.89K$ 766.89K $ 766.89K Volume (24h) $ 731.68$ 731.68 $ 731.68 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 795.29K$ 795.29K $ 795.29K Fornecimento Circulante 932.13M 932.13M 932.13M Fornecimento total 995,017,525.812192 995,017,525.812192 995,017,525.812192

A capitalização de mercado atual de KindSoul é $ 766.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 731.68. A oferta em circulação de KNS é 932.13M, com um fornecimento total de 995017525.812192. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 795.29K.